Deutsche Bank-Aktie: Kursziel und Prognose!

Die Deutsche Bank-Aktie bleibt ein heiß diskutiertes Thema an der Börse, da sie sich in einer engen Preisspanne zwischen 9,00 € und 10,00 € bewegt. Der Druck auf die psychologisch interessante 10er-Marke nimmt zu und ein Durchbruch könnte den Kurs schnell in Richtung 12,00 € treiben. Technisch gesehen ist dies das vorläufige Kursziel. Eine beeindruckende Zahl von etwa 20 Experten spricht sich für eine Aufstockung des Ratings aus und sieht den mittleren Zielpreis bei 13,45 €. Dieses Kursziel deckt sich ungefähr mit dem Hochpunkt im Februar dieses Jahres.

Trotz der gravierenden Schwierigkeiten, denen die Deutsche Bank in der Bankenkrise gegenübersteht, scheint sie sich weiterhin positiv zu entwickeln. Die Experten prognostizieren, dass das Betriebsergebnis in den kommenden Jahren stabil bleibt. Dies gibt Anlegern die Hoffnung,...