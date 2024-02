Deutsche Bank Aktie: Jetzt kommt der Knalleffekt!

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Bank":

Die Deutsche Bank schüttet derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt für Kapitalmärkte. Der Unterschied beträgt 2,58 Prozentpunkte (2,95 % gegenüber 5,53 %). Aufgrund dieser großen Differenz wird die Dividendenpolitik der Aktie als "Schlecht" eingestuft.

Im Hinblick auf fundamentale Kennzahlen weist die Aktie der Deutschen Bank ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 5,24 auf. Dies ist 91 Prozent niedriger als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Kapitalmärkte", die derzeit mit einem KGV von 57,44 bewertet werden. Dies signalisiert eine Unterbewertung und führt zu einer Einordnung als "Gut" aus fundamentaler Sicht.

In Bezug auf das Stimmungsbild und den Buzz gab es in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung bei der Deutschen Bank. Die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien zeigt keine Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen. Daher wird das Stimmungsbild und die Diskussion als "Neutral" bewertet.

Die Aktienkursperformance der Deutschen Bank in den letzten 12 Monaten betrug 19,14 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Kapitalmärkte"-Branche im Durchschnitt um 3,83 Prozent gestiegen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +15,31 Prozent im Branchenvergleich für die Deutsche Bank. Im "Finanzen"-Sektor lag die Rendite bei 5,17 Prozent, und die Deutsche Bank übertraf diesen Durchschnittswert um 13,97 Prozent. Aufgrund der Überperformance in beiden Bereichen erhält die Deutsche Bank ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Sollten Deutsche Bank Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg?

Wie wird sich Deutsche Bank jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Deutsche Bank-Analyse.

Deutsche Bank: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...