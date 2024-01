Deutsche Bank Aktie: Jetzt geht’s richtig los!

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Bank":

In den letzten zwei Wochen wurde über die Deutsche Bank besonders positiv diskutiert, wie aus dem Anleger-Sentiment hervorgeht. An neun Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an drei Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen stehen vor allem positive Themen im Fokus der Anleger. Aufgrund dieser Stimmungslage erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung. Die automatische Analyse der Kommunikation zeigt, dass in letzter Zeit überwiegend positive Signale zu verzeichnen waren, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung für die Deutsche Bank auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers führt.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar drehen, je nach Diskussionsintensität und der Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderung. Bei der Deutschen Bank wurde eine langfristig starke Aktivität in Bezug auf die Diskussion gemessen, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte in diesem Zeitraum kaum Veränderungen, was zu einem insgesamt "Gut"-Stimmungsbild führt.

In den letzten 12 Monaten erzielte die Deutsche Bank eine Performance von 19,14 Prozent. Im Vergleich zur "Kapitalmärkte"-Branche stiegen ähnliche Aktien im Durchschnitt um 6,86 Prozent, was einer Outperformance von +12,27 Prozent für die Deutsche Bank entspricht. Der "Finanzen"-Sektor verzeichnete eine mittlere Rendite von 12,46 Prozent im letzten Jahr, wobei die Deutsche Bank 6,67 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Mit einer Dividende von 2,95 % schneidet die Deutsche Bank im Vergleich zum Branchendurchschnitt Kapitalmärkte (5,65 %) niedriger ab, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt, da die Differenz 2,7 Prozentpunkte beträgt.

