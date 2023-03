Deutsche Bank Aktie: Ist das wirklich wahr? Neuigkeiten und Entwicklungen

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Bank":

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bildet einen wichtigen Indikator zur fundamentalen Analyse ab. Im Vergleich zum Branchenmittel von Banks-Regional weist Deutsche Bank mit einem Wert von 4,81 eine deutlich günstigere Bewertung auf und kann somit als unterbewerteter Titel betrachtet werden. Der marktübliche Wert für die Branche liegt demnach bei 474,95, was einen Abstand von -9774,22 Prozent ergibt.

Erfüllt die Deutsche Bank-Aktie das Marktpotential?

Die Deutsche Bank hat in den letzten 12 Monaten eine Rendite von 2,75 Prozent erzielt und damit im Vergleich zum durchschnittlichen Wert im Financial-Services-Sektor eine herausragende Leistung vollbracht. Mit einer Differenz von -20840,73 Prozent liegt das Unternehmen an der Spitze seiner Branche. Vergleicht man die Deutsche Bank mit anderen Banken in der Region, so überragt sie...