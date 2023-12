Deutsche Bank Aktie: Ist das eine Gewinn-Chance?

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Bank":

Die Anlegerstimmung gegenüber der Deutschen Bank war in den letzten Tagen überwiegend negativ, wie aus Diskussionen in den sozialen Medien hervorgeht. Es gab insgesamt fünf positive und acht negative Tage, wobei an einem Tag keine eindeutige Richtung erkennbar war. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils negativ, was zu einer insgesamt schlechten Einschätzung in Bezug auf die Anlegerstimmung führt.

Im Branchenvergleich liegt die Rendite der Aktie der Deutschen Bank mit 19,14 Prozent in den letzten 12 Monaten deutlich über dem Durchschnitt der "Finanzen"-Branche. In der "Kapitalmärkte"-Branche beträgt die Rendite in diesem Zeitraum durchschnittlich 7,96 Prozent, wobei die Deutsche Bank mit 11,17 Prozent ebenfalls darüber liegt. Diese positive Entwicklung führt zu einem guten Rating in dieser Kategorie.

In der technischen Analyse ist die Deutsche Bank mit einem Kurs von 12,364 EUR derzeit 10,99 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage und 22,17 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 200 Tage. Insgesamt wird die Aktie daher aus charttechnischer Sicht als gut eingestuft.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz in den sozialen Medien war in den vergangenen vier Wochen eine Verschlechterung der Stimmungslage zu verzeichnen, was zu einer schlechten Bewertung führt. In Bezug auf die Kommunikationsfrequenz gab es keine signifikanten Veränderungen.

Insgesamt erhält die Deutsche Bank aufgrund der negativen Anlegerstimmung und der Verschlechterung des Stimmungsbildes in den sozialen Medien ein schlechtes Rating.

