Deutsche Bank Aktie: Gute Nachrichten, Gute Zahlen!

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Bank":

Die Deutsche Bank wird auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Gut" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 10,04 EUR, was bedeutet, dass der Aktienkurs (11,93 EUR) um +18,82 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 10,67 EUR zeigt eine positive Abweichung von +11,81 Prozent, was insgesamt zu einem Rating von "Gut" führt.

Im Branchenvergleich der Aktienkurse hat die Deutsche Bank in den letzten 12 Monaten eine Performance von 12,74 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien aus der "Kapitalmärkte"-Branche im Durchschnitt um -0,76 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +13,5 Prozent im Branchenvergleich. Auch im "Finanzen"-Sektor lag die Rendite mit 7,36 Prozent über dem Durchschnitt, was einer Überperformance von 5,38 Prozent entspricht und somit zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

Die Stimmung der Anleger bezüglich der Aktienkurse der Deutschen Bank wird als "Neutral" eingestuft. Die Kommentare auf sozialen Plattformen waren neutral, jedoch wurden in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen aufgegriffen. Die Betrachtung von Handelssignalen ergab eine "Schlecht" Bewertung, was zu dem Befund führt, dass hinsichtlich der Stimmung eine neutrale Einstufung notwendig ist.

In Bezug auf die Dividendenpolitik schüttet die Deutsche Bank derzeit niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Kapitalmärkte. Der Unterschied beträgt 2,99 Prozentpunkte (2,95 % gegenüber 5,94 %), was zu einer Einstufung der Dividendenpolitik als "Schlecht" führt.

Deutsche Bank kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich Deutsche Bank jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Deutsche Bank-Analyse.

Deutsche Bank: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...