Deutsche Bank-Aktie: Führungs-Coup!

Jakob Ems (Gurupress.de) -

Die Deutsche Bank-Aktie hat sich dieser Woche wieder ins Rampenlicht manövriert. Sie schloss am Mittwoch bei 10,32 EUR und verzeichnete damit seit Montag einen Anstieg von beeindruckenden 2,4%. Doch die Kursentwicklung ist nur ein Aspekt, der Anleger derzeit in seinen Bann zieht. Im operativen Geschäft gab es ebenfalls Bewegung: Loïc Voide wird per 1. Oktober 2023 zum neuen CEO und CCO der Deutschen Bank in der Schweiz. Der Führungswechsel wird als strategischer Schachzug interpretiert und könnte die Deutsche Bank-Aktie weiter beeinflussen.

Neuer Kapitän an Bord der Deutschen Bank (Schweiz)

Loïc Voide ist kein Unbekannter im Hause Deutsche Bank. Er war bereits seit 2015 in verschiedenen Funktionen für das deutsche Geldinstitut in der Schweiz tätig. Zuletzt leitete Voide die Deutsche Bank-Niederlassung in Genf und trat der...