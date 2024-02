Deutsche Bank Aktie: Finger Weg!

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Bank":

Die deutsche Bank hat eine Dividendenrendite von 2,95 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies bedeutet eine Differenz von -2,61 Prozent im Vergleich zum Durchschnittswert der "Kapitalmärkte"-Branche. Aufgrund dieses Ergebnisses erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie der Deutschen Bank ist überwiegend negativ. Negativ Themen rund um die Deutsche Bank haben zu einer "Schlecht"-Bewertung geführt, während auf der analytischen Seite insgesamt mehr positive als negative Signale abgegeben wurden. Das zusammengefasste Ergebnis der Anleger-Stimmung ist daher "Neutral".

In Bezug auf die Kommunikation im Netz hat die Deutsche Bank in den letzten Monaten wenig Aktivität und eine geringe Rate der Stimmungsänderung gezeigt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung für diesen Faktor führt.

Insgesamt hat die Aktie der Deutschen Bank im vergangenen Jahr eine Rendite von 19,14 Prozent erzielt, was 13,51 Prozent über dem Durchschnitt der Finanzbranche liegt. Im Vergleich zur Kapitalmärkte-Branche liegt die Rendite sogar um 14,89 Prozent über dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

