Deutsche Bank Aktie: Es geht auch anders!

Der Relative Strength Index (RSI) misst die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über einen bestimmten Zeitraum und dient als Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Für die Aktie der Deutschen Bank wurde in den letzten 7 Tagen ein RSI-Wert von 19 ermittelt, was auf eine Überverkaufssituation hinweist und zu einer "Gut"-Bewertung führt. Im Vergleich dazu liegt der RSI-Wert auf 25-Tage-Basis bei 45,16, was darauf hindeutet, dass die Deutsche Bank weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Zusammenfassend ergibt sich somit eine Gesamtbewertung von "Gut" basierend auf dem RSI.

In Bezug auf die durchschnittliche Jahresperformance in der Finanzbranche weist die Deutsche Bank mit einer Rendite von 19,14 Prozent eine überdurchschnittliche Entwicklung von mehr als 13 Prozent im Vergleich zu anderen Unternehmen auf. Auch im Vergleich zur Kapitalmärkte-Branche, die eine Rendite von 4,51 Prozent verzeichnet, zeigt die Deutsche Bank mit 14,62 Prozent eine deutlich bessere Performance. Aufgrund dieser positiven Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ebenfalls ein "Gut"-Rating.

Hinsichtlich der Dividendenausschüttung liegt die Deutsche Bank mit einer Dividende von 2,95 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Kapitalmärkte (5,55 %) niedriger. Da die Differenz 2,6 Prozentpunkte beträgt, wird die Ausschüttung als "Schlecht" bewertet.

Bei der Einschätzung der Stimmung der Anleger wurde festgestellt, dass die Kommentare und Meinungen auf sozialen Plattformen neutral ausfallen. Auch in den letzten Tagen wurden hauptsächlich neutrale Themen rund um die Deutsche Bank diskutiert. Daher ergibt sich in dieser Betrachtung eine Einstufung als "Neutral". Die Analyse von Handelssignalen zeigt, dass von insgesamt neun Signalen kein einziges positiv ist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung auf der Ebene der Handelssignale führt. Insgesamt lässt sich daher festhalten, dass die Stimmung und das Handelssignal als "Neutral" bzw. "Schlecht" eingestuft werden müssen.

