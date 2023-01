Deutsche Bank-Aktie: Ertragstrends im Investmentbanking positiv!

Weitere Suchergebnisse zu "Lufthansa":

Zuletzt hat sich die britische Investmentbank Barclays zur Deutschen Bank geäußert. Analyst Amit Goel blickt positiver in die Zukunft, denn er hebt das Kursziel von 11,50 auf 12,50 EUR an. Die Einstufung wird auf “Equal Weight” belassen. Goel schrieb in einer am Freitag vorliegenden Studie, dass die Deutsche Bank in Bezug auf die Ertragstrends im Investmentbanking am besten platziert sein dürfte. Zudem sollte das Unternehmen von der Stärke der Währungs- und Rohstoffmärkte profitieren.

Goldman Sachs ist bullisch!

Erst am 11. Januar hat sich die US-Investmentbank Goldman Sachs ebenso mit der Deutschen Bank beschäftigt. Die Einstufung sieht Analyst Chris Hallam sogar auf “Buy”. Der faire Wert wird zur Oberseite angepasst. Zuvor gab Goldman Sachs ein Kursziel von 16,30 EUR an. Inzwischen wird dies auf 16,00 EUR angehoben. Hallam erwähnt auch die robuste Dynamik im Geschäft Anleihen, Währungen und Rohstoffe. Er erwartet einen Anstieg um 34% zum Vergleich im vorher für das FICC-Geschäft. Unterdessen kann sich der Kurs der Aktie behaupten und sich oberhalb von 11,50 € etablieren

Die Trends sehen ausgezeichnet aus!

Kommen wir jetzt zur Gesamtauswertung der Trendanalyse. Wie fällt die Bewertung aus? Von insgesamt 30 Bewertungsparametern sind 29 als bullisch anzusehen. Das sind ganze 96.67 %. Der Status ist hier auf „Sehr Bullisch“ zu setzen. Aus dieser Sicht heraus ist es angebracht, einen Einstieg in die Deutsche Bank-Aktie zu suchen und zu kaufen, bzw. investiert zu bleiben.

