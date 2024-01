Deutsche Bank Aktie: Einfach nur Spitze!

In den letzten zwei Wochen wurde in den sozialen Medien besonders positiv über die Deutsche Bank diskutiert. An sieben Tagen überwogen die positiven Themen, während an vier Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen lag das Interesse der Anleger jedoch vor allem bei negativen Themen. Aufgrund dieses Stimmungsbildes wird der Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung gegeben. Automatische Analysen der Kommunikation haben ergeben, dass in letzter Zeit vor allem positive Signale im Vordergrund standen. Dadurch erhält die Deutsche Bank insgesamt eine "Gut"-Bewertung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt aktuell 2, was eine negative Differenz von -2,7 Prozent zum Branchendurchschnitt bedeutet. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Deutsche Bank heute eine "Schlecht"-Bewertung von unseren Analysten.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt derzeit bei 5, was bedeutet, dass die Börse 5,24 Euro für jeden Euro Gewinn der Deutschen Bank zahlt. Dies ist 90 Prozent weniger als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. Im Bereich "Kapitalmärkte" liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 51. Aufgrund dieser Unterbewertung wird die Deutsche Bank auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft.

In der technischen Analyse wird der aktuelle Kurs der Deutsche Bank von 11,91 EUR mit +15,41 Prozent Entfernung vom GD200 (10,32 EUR) als "Gut"-Signal bewertet. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist einen Kurs von 11,69 EUR auf, was zu einem "Neutral"-Signal führt, da der Abstand +1,88 Prozent beträgt. Unter dem Strich wird der Kurs der Deutsche Bank-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

