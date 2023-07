Deutsche Bank-Aktie: Deutlich hinter dem Rest!

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Bank":

Der Anstieg der Zinsen hat sich für Banken als vorteilhaft erwiesen und nun können auch die Gewinne wieder steigen. Laut einer Studie führte der schnelle Anstieg der Zinsen im vergangenen Jahr zu einem deutlichen Gewinnwachstum bei europäischen Banken. Im Durchschnitt verzeichneten die Privatkundenbanken in elf europäischen Ländern im Jahr 2022 einen Anstieg des Betriebsergebnisses um 18 Prozent und der Umsätze um 8 Prozent. Allerdings liegt die Deutsche Bank in Deutschland immer noch deutlich hinter dem Rest Europas zurück, was eine Analyse des europäischen Bankensektors der Unternehmensberatung Strategy& ergab.

DZ Bank bestätigt “Kaufen”-Rating für Deutsche Bank-Aktie

Die DZ Bank hat ihre Einschätzung für die Aktien der Deutschen Bank mit einem fairen Wert von 12 Euro auf “Kaufen” belassen. Analyst Timo Dums betont, dass...