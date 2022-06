Deutsche Bank-Aktie: Bitte unbedingt beachten!

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Bank":

Die Bank erzielte im 1. Quartal den höchsten Gewinn seit neun Jahren. Die teuren Fehler der Vergangenheit sollen nicht wiederholt werden. Exzesse im Investmentbanking sollen in Zukunft vermieden werden. Stattdessen gibt sich die DB am Markt ein biederes Image und platziert sich als globale Hausbank. Erstmals seit 2018 wurde wieder eine Dividende in Höhe von 0,20 € pro Aktie ausgeschüttet.… Hier weiterlesen