Deutsche Bank Aktie: Die Bären zittern!

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Bank":

In den letzten Wochen hat sich das Stimmungsbild bei der Deutschen Bank deutlich zum Negativen verändert, wie aus den sozialen Medien hervorgeht, die die Grundlage für diese Analyse bilden. Dies führt zu einer schlechten Bewertung in Bezug auf die Stimmung. Hingegen wurde eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen festgestellt, was zu einer guten Bewertung in Bezug auf die Stärke der Diskussion führt. Insgesamt erhält die Deutsche Bank daher eine schlechte Bewertung für diese Stufe.

In der technischen Analyse wird die Deutsche Bank derzeit als gut eingestuft, basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs. Der GD200 des Wertes liegt bei 10,53 EUR, was einer Überperformance von +12,78 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 12,08 EUR führt zu einer guten Bewertung, obwohl dies einer Abweichung von -1,69 Prozent entspricht. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Gut".

Im Branchenvergleich hat die Deutsche Bank in den letzten 12 Monaten eine Performance von 19,14 Prozent erzielt, was zu einer Outperformance von +14,77 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Kapitalmärkte"-Branche führt. Auch im Vergleich zum "Finanzen"-Sektor lag die Deutsche Bank mit einer Überperformance von 13,61 Prozent deutlich über dem Durchschnittswert. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividendenpolitik erhält die Deutsche Bank jedoch eine schlechte Bewertung von unseren Analysten, da das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei -2,62 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Kapitalmärkte" liegt.

Insgesamt zeigt die Analyse gemischte Ergebnisse für die Deutsche Bank, mit positiven Bewertungen in einigen Bereichen und negativen in anderen.

Deutsche Bank kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich Deutsche Bank jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Deutsche Bank-Analyse.

Deutsche Bank: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...