Deutsche Bank-Aktie: Aufsicht greift ein!

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Bank":

Jakob Ems (Gurupress.de) -

Die Deutsche Bank-Aktie schloss die Handelswoche bei 10,45 EUR, was einen erfreulichen Anstieg darstellt. Die Aktie verzeichnete in der vorangegangenen Woche eine positive Veränderung von 3,7 % und liegt damit auch für den September bei einem Plus von 3,5 %. Ein weiteres ermutigendes Zeichen ist der 200-Tage-Durchschnitt (GD200), der nicht nur ansteigt, sondern auch vom aktuellen Kurs überschritten wird. Diese Kennzahlen sind ein wichtiger Indikator für die längerfristige Performance der Deutsche Bank-Aktie und senden insgesamt positive Signale an die Anleger.

Was bedeutet der Sonderbeauftragte für die Deutsche Bank-Aktie?

Nach Einschränkungen im Kundenservice bei der Postbank, einer Tochter der Deutschen Bank, hat die Finanzaufsicht Bafin einen Sonderbeauftragten bestellt. Dieser soll sicherstellen, dass Kundenanfragen in...