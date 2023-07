Deutsche Bank-Aktie: Analystenprognosen und RBC-Analyse bieten gemischte Signale!

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Bank":

Wie wird sich die Aktie eigentlich weiterentwickeln? Diese Frage beschäftigt Investoren, da der Titel bereits seit einigen Monaten in einer Seitwärtsphase knapp unterhalb der 10-Euro-Marke verharrt. Die Prognosen für Umsatz und Gewinn für die nächsten Quartale sehen eher düster aus, da mit rückläufigen Kennzahlen zu rechnen ist. Besonders die Nettomarge könnte in naher Zukunft darunter leiden. Angesichts dieser Situation deutet wenig darauf hin, dass die Aktie in absehbarer Zeit einen größeren Sprung nach oben machen wird.

Dennoch gibt es Grund zur Hoffnung, dank einer Analyse der kanadischen Bank RBC. RBC hat ihre Einstufung für die Deutsche Bank auf “Outperform” belassen und ein Kursziel von 15 Euro festgelegt. Die Trends im zweiten Quartal der führenden Großbanken mit Investmentbanking-Sparte deuten auf rückläufige...