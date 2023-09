Deutsche Bank Aktie: Analysten sehen Kursziel bei 12,24 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Bank":

Am gestrigen Tag verzeichnete die Deutsche Bank-Aktie eine Kursentwicklung von +0,18% und erreichte damit ein Wochenergebnis von +0,02%. Die Stimmung am Finanzmarkt ist derzeit relativ neutral. Doch was sagen die Analysten?

Das mittelfristige Kursziel für die Deutsche Bank-Aktie liegt bei 12,24 EUR. Dies ergibt ein erhebliches Kurspotenzial von +21,50%, sollten sich die Prognosen bewahrheiten. Allerdings sind nicht alle Experten so optimistisch wie ihre Kollegen.

Von insgesamt 27 analysierten Meinungen zum Wertpapier sprachen sich fünf dafür aus, die Aktie stark zu kaufen. Sieben Experten teilen diese positive Einschätzung und empfehlen den Kauf der Papiere. Hingegen haben sich dreizehn weitere Analysten zur Bewertung “halten” entschieden und zwei gehen sogar davon aus, dass Anleger ihre Anteile lieber abstoßen...