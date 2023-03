Deutsche Bank: Aktie -13% – was ist hier passiert?

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Bank":

Die Aktien der Deutschen Bank (WKN: 514000) fielen im heutigen Handelsverlauf um -13% auf 8,13 €. Doch was hat der neuerliche Crash des Papiers zu bedeuten? Ist es ein Einstiegssignal oder die letzte Warnung der Markteilnehmer?

Die Deutsche Bank ist nach Bilanzsumme und Mitarbeiterzahl das mit Abstand größte Kreditinstitut Deutschlands. Das Unternehmen mit Sitz in Frankfurt am Main ist als Universalbank tätig und unterhält bedeutende Niederlassungen in London, New York City, Singapur, ...





Um den vollständigen Artikel zu lesen klicken Sie bitte hier.