Deutsche Bahn und Hermes Germany feiern 25 Jahre Gepäckversand / Mit Jubiläumsaktion und Super Sparpreis Senioren günstig und komfortabel reisen

Frankfurt/Hamburg (ots) -Zum 25-jährigen Jubiläum schnüren die Deutsche Bahn und der Logistikdienstleister Hermes Germany ein besonderes Angebot: Ab dem 16. März 2023 können Bahnreisende ihr Gepäck bereits für 9,90 Euro an ihre Wunschadresse innerhalb Deutschlands versenden. Beim Jubiläumsgewinnspiel wird auch eine BahnCard 100 verlost. Zudem wieder da: der Super Sparpreis Senioren, auf ausgewählten Strecken mit der Deutschen Bahn schon ab 15,90 Euro verfügbar.Seit 25 Jahren reisen Kund:innen der Deutschen Bahn schon mit dem DB Gepäckservice deutschlandweit unbeschwert und entspannt, denn das Gepäck für die Reise wird einfach vorgeschickt. Vom 16. März bis 12. April 2023 können Reisende das Jubiläumsangebot für die Frühjahrs- oder Sommerreise für 9,90 Euro statt 14,90 Euro bei Gepäckabgabe im Hermes PaketShop nutzen. Im begleitenden Gewinnspiel verlosen die Deutsche Bahn und Hermes Germany eine BahnCard 100 sowie 25 BahnCard 25 (jeweils für die 2. Klasse).Die Deutsche Bahn startete ihre Zusammenarbeit mit der Hermes Germany GmbH, einem führenden Logistikdienstleister Deutschlands, vor rund 25 Jahren. Heute wie damals ist der Gepäckversand eine große Erleichterung für Reisende wie Senior:innen und Familien, die ihr Gepäck nicht im Zug mitnehmen möchten. "Wir möchten unseren Reisenden eine möglichst unbeschwerte Reise ermöglichen. Da ist der DB Gepäckservice zusätzlich zu unseren Super Sparpreis Angeboten vor allem für Senioren in diesem Jahr eine wunderbare Ergänzung. Ich bin von diesem Service begeistert. 25 Jahre sprechen für eine gute Partnerschaft", sagt Stefanie Berk, Vorständin Marketing der DB Fernverkehr AG.Bis heute wurden rund 30 Millionen Gepäckstücke an ihren Zielort vorausgeschickt. Diese Gepäckstücke entsprechen etwa 75-mal der Strecke von Hamburg nach Frankfurt oder der Länge von knapp 86.700 ICE-4-Zügen.Die Gepäckstücke können in über 90 Prozent der bundesweit mehr als 16.500 Hermes PaketShops unkompliziert für eine deutschlandweite Reise, inklusive der Nord- und Ostseeinseln, abgegeben werden. Die Annahmestellen sind durch die Integration in beispielsweise Tankstellen, Kioske oder Getränkemärkten vielfach gut und vor allem zu kundenfreundlichen Öffnungszeiten zu erreichen. Somit lässt sich die Abgabe des Koffers einfach in die alltäglichen Wege integrieren. Die Zustellung am Zielort erfolgt am übernächsten Werktag, auf Inseln einen zusätzlichen Werktag später. "Ich freue mich sehr, dass wir mit dem Gepäckservice schon seit 25 Jahren unkompliziertes und nachhaltiges Reisen mit der Deutschen Bahn unterstützen", erklärt Dennis Kollmann, Chief Sales Officer von Hermes Germany. Für den Hamburger Logistiker spielt das Thema Nachhaltigkeit eine ebenso wichtige Rolle. "Auch wir als Logistikdienstleister leisten unseren Beitrag und treiben beispielsweise in immer mehr Städten Schritt für Schritt die emissionsfreie Zustellung auf der Letzten Meile voran", ergänzt Kollmann. Neben den Leuchtturmprojekten Green Delivery Berlin und Hamburg stellt Hermes unter anderem schon in Mainz, Dresden und Magdeburg großflächig mit Elektro-Fahrzeugen lokal emissionsfrei zu.Ab sofort profitieren Reisende ab 65 Jahren zudem wieder vom Super Sparpreis und Sparpreis Senioren. Damit können Senior:innen besonders günstig reisen. Mit dem Super Sparpreis Senioren lassen sich ab 15,90 Euro mit dem ICE oder IC im DB Fernverkehr eine Vielzahl deutscher Städte entdecken. Mit dem Sparpreis Senioren ist dies bereits ab 19,90 Euro möglich. Beide Angebote sind online unter bahn.de/senioren oder in der App DB Navigator verfügbar und für die 2. Klasse erhältlich. Das Angebot gilt bis zum 9. Dezember 2023.Mehr Informationen zum DB Gepäckservice unter bahn.de/gepaeckservice.Hier (https://cloud.emails.myhermes.de/db-hermes-geschickt-verreisen) geht es zum Jubiläumsgewinnspiel.Pressekontakt:Ketchum DB Medienteamdeutschebahn@ketchum.deOriginal-Content von: DB Fernverkehr AG, übermittelt durch news aktuell