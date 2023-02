Deutsche Bahn: Leicht erhöhtes Fahrgastaufkommen am Freitag

Weitere Suchergebnisse zu "Lufthansa":

BERLIN (dpa-AFX) - Die Deutsche Bahn (DB) hat angesichts der Warnstreiks an zahlreichen Flughäfen am Freitag ein leicht erhöhtes Fahrgastaufkommen verzeichnet. Das teilte der Konzern am Morgen auf Anfrage mit. Insgesamt laufe der Bahnbetrieb ruhig.

Auf der Webseite der DB war zu sehen, dass auf den meisten Fernverkehrsverbindungen zwischen den größeren deutschen Städten eine hohe Auslastung erwartet wird. Etwas stärker belastet sind demnach die Züge zwischen Frankfurt und München - hier wird oft eine "außergewöhnlich hohe" Auslastung erwartet. Die Flughäfen Frankfurt und München haben für Freitag aufgrund der Warnstreiks den Passagierverkehr eingestellt, beide Flughäfen sind Drehkreuze der Lufthansa .

Aufgrund der zu erwartenden hohen Auslastung empfiehlt die Deutsche Bahn, "auf jeden Fall einen Sitzplatz zu reservieren und in der Auslastungsanzeige auf bahn.de und im DB Navigator nach weniger stark nachgefragten Zügen zu schauen"./nif/DP/jha