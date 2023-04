Deutsche Anleihen zum Wochenschluss unter Druck

Weitere Suchergebnisse zu "Euro-Bund Future":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen sind am Freitag gefallen. Zuletzt sank der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future um 0,35 Prozent auf 133,64 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen stieg im Gegenzug auf 2,48 Prozent.

Als sicher empfundene Anlagen wurden durch robuste Konjunkturdaten belastet. So verbesserte sich die Unternehmensstimmung in der Eurozone im April weiter und erreichte den höchsten Stand seit knapp einem Jahr. Die Entwicklung fiel im Detail jedoch gespalten aus: In der Industrie verschlechterten sich die Einkaufsmanagerindizes, im Dienstleistungssektor stiegen sie an. Nach Einschätzung von Cyrus de la Rubia, Chefökonom der Hamburg Commercial Bank, zeigen die Einkaufsmanagerindizes ein insgesamt sehr freundliches Bild einer sich weiter erholenden Konjunktur.

In den USA stieg der von S&P Global erhobene Einkaufsmanagerindex, wohingegen Analysten mit einem Rückgang gerechnet hatten. Dabei hellte sich die Stimmung sowohl im Dienstleistungssektor als auch in der Industrie auf./la/he