Deutsche Anleihen weiten Kursgewinne aus

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen haben am Dienstag anfängliche Kursgewinne ausgeweitet. Bis zum Mittag stieg der richtungsweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future um 0,63 Prozent auf 134,28 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen fiel auf 2,43 Prozent. An anderen Rentenmärkten im Euroraum gaben die Renditen ebenfalls überwiegend nach.

Gestützt wurden die Anleihen durch die Verunsicherung an den Aktienmärkten. Gedämpft wurde die Stimmung durch den Bankensektor nach Quartalszahlen der Schweizer UBS und der in Schieflage geratenen US-Regionalbank First Republic Bank . Die als sicher geltenden Bundesanleihen wurden daher gesucht.

Äußerungen aus den Reihen der Europäischen Zentralbank (EZB) belasteten die Anleihen nicht. Nach wie vor ist ungewiss, ob die Notenbank auf ihrer nächsten Sitzung Anfang Mai eine kleinere oder größere Zinsanhebung durchführen wird. EZB-Chefökonom Philip Lane bestätigte in einem am Dienstag veröffentlichten Interview mit der französischen Zeitung "Le Monde", dass aufgrund der Datenlage zumindest eine weitere Anhebung angezeigt sei. Das Ausmaß ließ Lane aber offen.

Laut EZB-Direktoriumsmitglied Isabel Schnabel ist es "klar, dass weitere Zinserhöhungen notwendig sind". Der Umfang der Zinserhöhungen werde von den kommenden Daten abhängen, sagte sie dem Magazin "Politico" in einem bereits am Montag veröffentlichten Interview. Auf Nachfrage antwortete Schnabel: "Datenabhängigkeit bedeutet, dass 50 Basispunkte nicht vom Tisch sind."

In den USA herrscht bereits die vor Zinssitzungen übliche Schweigeperiode, so dass von der Federal Reserve keine konkreten geldpolitischen Hinweise zu erwarten sind. Es stehen jedoch einige Konjunkturdaten vom Immobilienmarkt und zur Verbraucherstimmung an./jsl/bgf/jha/