Deutsche Anleihen stoppen Talfahrt

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben am Freitag die Talfahrt der vergangenen Handelstage vorerst gestoppt. Am späten Nachmittag stieg der richtungsweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future um 0,31 Prozent auf 134,95 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen fiel im Gegenzug auf 2,45 Prozent.

Im Verlauf der Handelswoche hatte die Aussicht auf weiter steigende Leitzinsen in den USA die Renditen an den Kapitalmärkten generell deutlich steigen lassen, während es mit den Kursen der Staatsanleihen im Gegenzug stark nach unten ging. Hinweise auf eine weiter hohe Inflation in den USA bei einer gleichzeitig robusten Lage auf dem amerikanischen Arbeitsmarkt haben die Spekulation auf steigende Zinsen verstärkt, zumal zuletzt auch US-Notenbanker stärker steigende Zinsen in Aussicht gestellt haben.

Kurz vor dem Wochenende haben aber Daten zur Preisentwicklung in den USA auf eine sich abschwächende Inflation hingedeutet. Am Nachmittag wurde bekannt, dass sich der Preisauftrieb von in die USA importierten Gütern abgeschwächt hat. Die Einfuhrpreise erhöhten sich im Januar zum Vorjahresmonat um 0,8 Prozent. Das ist die niedrigste Rate seit rund zwei Jahren. Bankökonomen hatten im Schnitt 1,4 Prozent erwartet./jkr/la/zb