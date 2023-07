Deutsche Anleihen steigen wieder etwas

Weitere Suchergebnisse zu "Euro-Bund Future":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben am Freitag nach einem über weite Strecken durchwachsenen Handel etwas zugelegt. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future stieg bis zum Abend um 0,20 Prozent auf 133,23 Punkte. Händler sprachen von einer leichten Gegenbewegung nach den jüngsten Verlusten. Die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen betrug 2,46 Prozent.

Am Donnerstag hatte die Spekulation auf höhere Leitzinsen in den USA den Renditen am Anleihemarkt Auftrieb gegeben und die Kurse im Gegenzug belastet. Unter anderem hatten robuste Daten vom US-Arbeitsmarkt die Aussicht auf höhere US-Zinsen verstärkt.

"Zweifellos wird die US-Notenbank auf ihrer Sitzung die geldpolitischen Zügel straffen und den Zinskorridor auf 5,25 Prozent bis 5,50 Prozent anheben", schrieb Analystin Birgit Henseler von der DZ Bank. Für den Schritt um 0,25 Prozentpunkte habe sich in den vergangenen Wochen eine überwältigende Mehrheit der Notenbankmitglieder ausgesprochen.

Weitere Aussagen von Fed-Vertretern zum Vorgehen der Notenbank sind derweil erst einmal nicht zu erwarten. Sie sind angehalten, sich vor der Zinsentscheidung am kommenden Mittwoch nicht mehr öffentlich zu geldpolitischen Themen zu äußern./la/he