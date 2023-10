Deutsche Anleihen starten stabil in den Tag

Weitere Suchergebnisse zu "Euro-Bund Future":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen haben sich am Mittwochmorgen zunächst kaum von der Stelle bewegt. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future notierte stabil bei 129,13 Punkten. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen lag bei 2,78 Prozent. Sie bewegte sich damit unterhalb des in der vergangenen Woche markierten 12-Jahres-Hochs von 3,02 Prozent.

Nach einer sicherheitsbedingt hohen Nachfrage am Montag aufgrund des Angriffs der Hamas auf Israel hat sich die Lagen am Anleihemarkt mittlerweile etwas beruhigt. Die Situation in Israel und dem Gazastreifen bleibt aber sehr angespannt. Auf beiden Seiten gibt es viele Tote. Die israelische Armee hat an der Grenze Truppen zusammengezogen. Offensichtlich ist eine große Militäroperation geplant.

Datenseitig könnten zur Wochenmitte könnten datenseitig Preisdaten aus den Vereinigten Staaten von Interesse sein. Es werden Zahlen zur Preisentwicklung auf Unternehmensebene erwartet. Außerdem veröffentlicht die US-Zentralbank Fed am Abend ihr Protokoll zur jüngsten Zinssitzung. Analysten und Anleger erhoffen sich Hinweise darauf, ob die Fed ihre Leitzinsen weiter anhebt./bgf/zb