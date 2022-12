Deutsche Anleihen starten stabil

Weitere Suchergebnisse zu "Euro-Bund Future":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen sind am Dienstag ohne größere Kursbewegung in den Handel gestartet. Am Morgen lag der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future stabil bei 140,14 Punkten. Die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen betrug ebenfalls kaum verändert 1,94 Prozent.

Im Tagesverlauf richten sich die Blicke vor allem auf Inflationsdaten aus den USA. Es wird mit einem weiteren Rückgang der hohen Teuerung gerechnet. Die Entwicklung gibt der US-Notenbank Anlass zur Hoffnung, dass der Höhepunkt der Geldentwertung überschritten sein könnte. Sie dürfte ihren Inflationskampf daher etwas weniger intensiv führen. Schon für die Zinssitzung am Mittwoch wird mit einer geringeren Zinsanhebung gerechnet./bgf/mis