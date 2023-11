Deutsche Anleihen starten mit leichten Verlusten

Weitere Suchergebnisse zu "Euro-Bund Future":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen sind am Mittwoch mit leichten Kursverlusten in den Handel gegangen. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future fiel am Morgen um 0,15 Prozent auf 130,91 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundeswertpapiere stieg im Gegenzug geringfügig auf 2,59 Prozent.

Aus der US-Geldpolitik kamen am Dienstagabend keine entscheidend neuen Nachrichten. Das Protokoll zur jüngsten Zinssitzung bestätigte Äußerungen von Notenbankchef Jerome Powell, wonach der Zinskurs an der konjunkturellen Entwicklung ausgerichtet wird und die Zentralbank dabei vorsichtig vorgehen will. An den Märkten wird gegenwärtig keine weitere Straffung durch die Federal Reserve erwartet. Für kommendes Jahr sind erste geldpolitische Lockerungen eingepreist.

Zur Wochenmitte stehen in den Vereinigten Staaten einige Konjunkturdaten auf dem Programm, die aufgrund des Nationalfeiertags Thanksgiving am Donnerstag vorgezogen werden. Am darauffolgenden Freitag nehmen viele US-Bürger frei, weshalb auch die Aktivität an den Märkten spürbar geringer ausfällt./bgf/men