Deutsche Anleihen starten mit leichten Gewinnne

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen sind am Dienstag mit leichten Kursgewinnen in den Handel gestartet. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future stieg am Morgen um 0,18 Prozent auf 132,99 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen fiel leicht auf 2,40 Prozent.

Impulse durch Konjunkturdaten dürfte es im Tagesverlauf kaum geben. In der Eurozone werden lediglich Zahlen vom Außenhandel erwartet, in den USA steht ein wirtschaftlicher Frühindikator auf dem Programm. Aus den großen Notenbanken meldet sich der britische Zentralbankchef Andrew Bailey zu Wort.

In China haben die Banken unterdessen ihre mittelfristigen Kreditzinsen gesenkt. Die fünfjährige Loan Prime Rate, ein für die Immobilienwirtschaft wichtiger Durchschnittszins, sinkt um 0,25 Prozentpunkte auf 3,95 Prozent. Der einjährige Kreditzins liegt dagegen stabil auf 3,45 Prozent. Die niedrigeren Zinsen sollen helfen, den angeschlagenen Häusermarkt und die schwächelnde Gesamtwirtschaft zu unterstützen./bgf/jha/