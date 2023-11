Deutsche Anleihen starten mit leichten Gewinnen

Weitere Suchergebnisse zu "Euro-Bund Future":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen sind am Donnerstag mit leichten Kursgewinnen in den Handel gegangen. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future stieg am Morgen um 0,06 Prozent auf 131,28 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundeswertpapiere fiel im Gegenzug geringfügig auf 2,55 Prozent.

Im Tagesverlauf stehen im Euroraum wichtige Konjunkturdaten auf dem Programm. Am Vormittag werden die Einkaufsmanagerindizes von S&P Global erwartet, die Aufschluss über die konjunkturelle Lage im Währungsraum geben. In Frankreich wird das Insee-Geschäftsklima erwartet, das in etwa mit dem deutschen Ifo-Index vergleichbar ist. In den USA herrscht wegen des Feiertags Thanksgiving weitgehend Ruhe./bgf/men