Deutsche Anleihen starten mit leichten Gewinnen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen sind am Dienstag mit leichten Kursgewinnen in den Handel gegangen. Am Morgen stieg der richtungsweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future um 0,15 Prozent auf 135,62 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen fiel leicht auf 2,31 Prozent. An anderen Rentenmärkten in der Eurozone fiel der Handelsauftakt auch überwiegend ruhig aus.

Am Dienstag stehen aus Konjunktursicht kaum beachtenswerte Daten auf dem Programm. Aus den Reihen der Europäischen Zentralbank (EZB) äußern sich allerdings einige ranghohe Vertreter, darunter Chefvolkswirt Philip Lane und das deutsche Direktoriumsmitglied Isabel Schnabel./bgf/zb