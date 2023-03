Deutsche Anleihen starten mit leichten Gewinnen

Weitere Suchergebnisse zu "Euro-Bund Future":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen sind am Freitag mit leichten Kursgewinnen in den Handel gestartet. Der richtungsweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future stieg am Morgen um 0,13 Prozent auf 136,02 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen fiel im Gegenzug leicht auf 2,27 Prozent. An anderen Anleihemärkten im Euroraum fiel die Eröffnung ähnlich aus.

Zum Ausklang einer sehr turbulenten Woche stehen nur wenige Konjunkturdaten auf dem Programm. In der Eurozone werden Inflationsdaten erwartet, in den USA werden Produktionsdaten aus der Industrie und eine Umfrage zur Verbraucherstimmung veröffentlicht.