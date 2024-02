Deutsche Anleihen starten kaum verändert

Weitere Suchergebnisse zu "Euro-Bund Future":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben sich am Montag wenig bewegt. Sie haben die deutlichen Verluste vom vergangenen Freitag vorerst nicht fortgesetzt. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future fiel am Morgen um 0,13 Prozent auf 134,81 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen betrug 2,24 Prozent.

Am Freitag hatten robuste Daten vom US-Arbeitsmarkt den Renditen an den Anleihemärkten allgemein deutlichen Auftrieb verliehen und die Kurse im Gegenzug belastet. Trotz erhöhter Zinsen hat sich der US-Arbeitsmarkt zu Beginn des Jahres stark entwickelt, wobei der Stellenaufbau und das Lohnwachstum deutlich anzogen. Die Arbeitsmarktdaten sprechen gegen schnelle Zinssenkungen in den USA, was den Renditen Auftrieb verlieh.

Jüngste Aussagen von US-Notenbankchef Jerome Powell sprechen ebenfalls gegen baldige Zinssenkungen in der größten Volkswirtschaft der Welt. In einem Interview mit dem US-Fernsehsender CBS hatte Powell vor den Gefahren einer zu schnellen Zinssenkung gewarnt. Das Interview wurde in den USA am Sonntagabend ausgestrahlt, aber bereits am Donnerstag aufgezeichnet. Powell machte deutlich, dass der "Job" der Notenbank im Kampf gegen die hohe Inflation nach wie vor nicht erledigt sei. Er bekräftigte damit frühere Aussagen./jkr/men