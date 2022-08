Deutsche Anleihen starten etwas schwächer nach Kursgewinnen am Vortag

Weitere Suchergebnisse zu "Euro-Bund Future":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben nach den deutlichen Gewinnen zu Wochenbeginn etwas nachgegeben. Am Dienstagvormittag fiel der richtungsweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future um 0,05 Prozent auf 156,43 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen lag bei 0,91 Prozent.

Zum Wochenstart hatten weltweit steigende Rezessionssorgen für eine hohe Nachfrage nach als sicher geltenden Staatsanleihen gesorgt. Ausgelöst wurden die Befürchtungen durch schwache Konjunkturdaten aus China und den USA.

Am Dienstag stehen hierzulande die Ergebnisse der ZEW-Umfrage unter Finanzmarktexperten im Blick. Am Nachmittag rücken aus den USA unter anderem die Baubeginne in den Fokus. Diese dürften sich laut der Dekabank im Juli weiter abgeschwächt haben./la/jha/