Deutsche Anleihen starten mit deutlichen Verlusten

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen sind am Mittwoch mit deutlichen Kursverlusten in den Handel gegangen. Am Morgen fiel der richtungsweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future um 0,48 Prozent auf 132,25 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen stieg auf 2,69 Prozent und bewegte sich damit in der Nähe des unlängst markierten Höchststand seit dem Jahr 2011. Auch in anderen Euroländern verlief der Handelsauftakt schwach.

Marktteilnehmer verwiesen auf Inflationsdaten aus Nordrhein-Westfalen als Auslöser für die Verluste. Die Inflationsrate im bevölkerungsreichsten Bundesland ist im Februar weiter angestiegen. Dies bedeutet Aufwärtsrisiken für die am frühen Nachmittag anstehenden bundesweiten Inflationszahlen. Am Kapitalmarkt sorgte die Entwicklung für Zinsauftrieb.

Im Tagesverlauf stehen zahlreiche und überwiegend wichtige Konjunkturdaten auf dem Programm. In Deutschland werden unter anderem Zahlen vom Arbeitsmarkt erwartet. Im Euroraum und den USA stehen die Einkaufsmanagerindizes für die Industrie auf dem Programm. Die Unternehmensumfrage gilt als guter Indikator für die tatsächliche wirtschaftliche Entwicklung. Zudem gibt die Bundesbank ihr Geschäftsergebnis für das vergangene Jahr bekannt./bgf/tih