Deutsche Anleihen starten mit Verlusten in die Woche

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen sind am Montag mit Kursverlusten in die neue Woche gestartet. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future fiel am Morgen um 0,34 Prozent auf 129,31 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen stieg im Gegenzug auf 2,77 Prozent. Sie liegt immer noch deutlich unter dem Anfang Oktober markierten 12-Jahres-Hoch von 3,02 Prozent.

Nach wie vor blicken die Teilnehmer an den Finanzmärkten mit Argusaugen auf den Konflikt zwischen der Hamas und Israel. Eine Ausweitung der Auseinandersetzung auf weitere Länder des Nahen Ostens gilt als große Gefahr. Über das Wochenende gab es insbesondere seitens der USA diplomatische Bemühungen, mit denen der Konflikt eingedämmt werden soll.

Zumindest mit Blick auf Konjunkturdaten dürfte der Wochenbeginn ruhig ausfallen. In Europa werden lediglich Zahlen aus der zweiten Reihe mit geringer Marktrelevanz erwartet. In den USA steht mit dem Empire-State-Index ein regionaler Frühindikator aus der Industrie auf dem Programm./bgf/stk