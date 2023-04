Deutsche Anleihen starten mit Verlusten

Weitere Suchergebnisse zu "Euro-Bund Future":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen sind am Mittwoch mit Kursverlusten in den Handel gegangen. Am Morgen sank der richtungsweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future um 0,28 Prozent auf 133,34 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen stieg im Gegenzug auf 2,52 Prozent.

Druck kam vom britischen Anleihemarkt: Nach Zahlen des Statistikamts ONS hat sich die Teuerung im März zwar abgeschwächt, allerdings nur leicht. Mit 10,1 Prozent ist die Rate auf der Insel weiter zweistellig. Zudem wurden die Markterwartungen übertroffen. Die britische Zentralbank hat sich bereits mit kräftigen Zinsanhebungen gegen die hohe Inflation gestemmt, bisher aber ohne durchschlagenden Erfolg.

Am Vormittag veröffentlicht das Statistikamt Eurostat ebenfalls Inflationsdaten für die Eurozone. Wie in Großbritannien ist im Euroraum die Teuerung zuletzt etwas gefallen. Allerdings geht die Entwicklung vor allem auf sinkende Energiepreise zurück. Lebensmittel und Dienstleistungen verteuern sich dagegen weiter./bgf/mis