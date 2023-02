Deutsche Anleihen starten mit Verlusten

Weitere Suchergebnisse zu "Euro-Bund Future":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen sind am Montag mit Kursverlusten in die Woche gestartet. Am Morgen fiel der richtungsweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future um 0,25 Prozent auf 134,97 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen stieg im Gegenzug auf 2,45 Prozent.

Die Woche beginnt zumindest mit Blick auf Wirtschaftsdaten ruhig. In der Eurozone stehen am Nachmittag lediglich Zahlen zur Verbraucherstimmung auf dem Programm, die an den Märkten in der Regel nur zur Kenntnis genommen werden. In den USA herrscht wegen eines nationalen Feiertags weitgehend Ruhe./bgf/mis