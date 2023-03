Deutsche Anleihen starten mit Kursgewinnen

Weitere Suchergebnisse zu "Euro-Bund Future":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen sind am Freitag mit moderaten Kursgewinnen in den Handel gegangen. Am Morgen stieg der richtungsweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future um 0,23 Prozent auf 137,72 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen fiel auf 2,14 Prozent. An anderen Anleihemärkten im Euroraum gaben die Renditen am Morgen ebenfalls überwiegend nach.

Zum Wochenausklang richtet sich das Interesse auf Konjunkturdaten. In Europa und den USA stehen die Einkaufsmanagerdaten von S&P Global auf dem Programm. Die Unternehmensumfrage gibt Hinweise auf den Zustand der Konjunktur. In den Vereinigten Staaten werden außerdem Auftragsdaten zu langlebigen Gütern veröffentlicht. Sie geben einen Eindruck über die Investitionsneigung der Unternehmen./bgf/jkr/mis