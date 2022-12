Deutsche Anleihen starten mit Gewinnen

Weitere Suchergebnisse zu "Euro-Bund Future":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen sind am Mittwoch mit Kursgewinnen in den Handel gegangen. Am Morgen stieg der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future um 0,23 Prozent auf 143,19 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen fiel auf 1,76 Prozent.

Produktionsdaten aus der deutschen Industrie fielen zu Handelsbeginn besser aus als erwartet. Im Oktober ging die Gesamtherstellung nur leicht zurück, zudem fiel die Entwicklung im Vormonat besser aus als bisher bekannt. Das Bundeswirtschaftsministerium kommentierte die Zahlen dennoch verhalten: Die Produktion sei schwach ins vierte Quartal gestartet, der Ausblick bleibe eingetrübt. Die Industrie leidet seit längerem unter den Folgen des Ukraine-Kriegs und anhaltenden Problemen im internationalen Warenhandel.

Am Vormittag werden in der Eurozone Wachstumszahlen für das Sommerquartal veröffentlicht. Es handelt sich jedoch nur um Detaildaten aus einer dritten Schätzung. Im Tagesverlauf äußern sich darüber hinaus einige Notenbanker aus den Reihen der Europäischen Zentralbank (EZB)./bgf/jkr/stk