Deutsche Anleihen starten mit Gewinnen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen sind am Dienstag mit Kursgewinnen in den Handel gegangen. Am Morgen stieg der richtungsweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future um 0,36 Prozent auf 158,95 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen fiel auf 0,73 Prozent. Das ist der tiefste Stand seit knapp vier Monaten.

Die Stimmung an den Finanzmärkten war am Morgen angespannt. Davon profitierten als sicher empfundene Wertpapiere wie Bundesanleihen. Die Investoren blicken nach Taiwan, wo die Vorsitzende des US-Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, im Rahmen ihrer Asienreise Station machen könnte. China hat den USA in diesem Fall mit Konsequenzen gedroht.

In der Eurozone und den USA stehen im Tagesverlauf keine entscheidenden Konjunkturdaten auf dem Programm, die für größere Marktbewegung sorgen könnten. Es äußern sich jedoch einige hochrangige Zentralbanker, insbesondere aus den Vereinigten Staaten./bgf/jha/