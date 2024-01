Deutsche Anleihen legen weiter zu

Weitere Suchergebnisse zu "Euro-Bund Future":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen haben am Dienstag im frühen Handel weiter zugelegt. Nach Kursgewinnen zum Wochenstart stieg der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future am Morgen um weitere 0,24 Prozent auf 135,43 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen fiel im Gegenzug auf 2,20 Prozent.

Im Tagesverlauf stehen in Europa vor allem Wachstumsdaten im Mittelpunkt. Die Statistikämter veröffentlichen Zahlen zum Schlussquartal 2023. Den Anfang machte am Morgen Frankreich, wo die Wirtschaft am Jahresende stagnierte. Im Gesamtjahr 2023 kam das Land auf ein moderates Wachstum von 0,9 Prozent. Am Vormittag werden auch Zahlen aus Deutschland, Italien, Spanien und der gesamten Eurozone erwartet.

In den USA stehen am Nachmittag Daten vom Häusermarkt und zur Verbraucherstimmung auf dem Programm. Außerdem beginnt die Zinssitzung der US-Notenbank Federal Reserve. Ihre Beschlüsse geben die Währungshüter am Mittwochabend bekannt./bgf/jkr/stw