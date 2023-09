Deutsche Anleihen legen in ruhigem Umfeld leicht zu

Weitere Suchergebnisse zu "Euro-Bund Future":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen haben am Freitag bis zum Mittag im Kurs leicht zugelegt. Zuletzt stieg der richtungsweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future um 0,06 Prozent auf 131,04 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen betrug wenig verändert 2,60 Prozent.

In der laufenden Woche sind die Renditen am deutschen Anleihemarkt gestiegen. Hintergrund sind laut Fachleuten weniger die Zinserwartungen an die Europäische Zentralbank (EZB), die am Donnerstag ihre Zinsentscheidung trifft. Vielmehr seien die Inflationserwartungen zusammen mit den anziehenden Rohölpreisen gestiegen, heißt es in einem Kommentar der Landesbank Hessen-Thüringen. Außerdem erweise sich die Inflation als hartnäckiger als gedacht.

Zum Wochenausklang stehen nicht besonders viele Wirtschaftszahlen auf der Agenda. Am Morgen wurden vorläufige Inflationsdaten für Deutschland bestätigt. Die Teuerung war im August leicht rückläufig. Produktionsdaten aus Frankreich und Spanien ergaben Zuwächse im Juli, allerdings nach jeweils deutlichen Rückgängen im Vormonat.

Am Nachmittag stehen in den USA mit den Großhandelsvorräten nur Daten aus der dritten Reihe mit geringer Marktrelevanz auf dem Programm. Am Abend folgen Zahlen zur Kreditvergabe der Banken, die meist nur zur Kenntnis genommen werden.