Deutsche Anleihen legen leicht zu

Weitere Suchergebnisse zu "Euro-Bund Future":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen sind am Donnerstag etwas gestiegen. Marktbeobachter verwiesen auf eine allgemein trübere Stimmung an den Finanzmärkten. Diese haben die Nachfrage nach vergleichsweise sicheren Anlagen wie Bundesanleihen etwas verstärkt. Am Morgen legte der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future um 0,10 Prozent auf 133,65 Punkte zu. Die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen betrug 2,48 Prozent.

An den Finanzmärkten überschattet derzeit die Sorge über eine hohe Zahl von Corona-Infektionen in China die Hoffnung auf eine bessere konjunkturelle Entwicklung in der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt. Am Morgen waren bereits die führenden asiatischen Aktienmärkte unter Druck geraten, was die Nachfrage nach festverzinslichen Papieren verstärkte.

Eher wenig Impulse sind dagegen von Konjunkturdaten zu erwarten. Es stehen kaum wichtige Wirtschaftsdaten auf dem Programm, an denen sich die Anleger orientieren könnten. Erst am Nachmittag könnten Daten vom US-Arbeitsmarkt für etwas mehr Bewegung am deutschen Rentenmarkt sorgen. Auf dem Programm stehen die wöchentlichen Daten zur Entwicklung der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe./jkr/mis