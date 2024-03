Deutsche Anleihen legen etwas zu

Weitere Suchergebnisse zu "Euro-Bund Future":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen sind am Dienstag etwas gestiegen. Bis zum Mittag kletterte der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future um 0,17 Prozent auf 132,88 Punkte nach oben. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen fiel im Gegenzug auf 2,34 Prozent. In den meisten anderen europäischen Ländern gaben die Renditen ebenfalls nach.

Der Handel verlief in ruhigen Bahnen. Im Tagesverlauf dürften vor allem Konjunkturdaten aus den USA im Mittelpunkt stehen. Am Nachmittag werden Auftragszahlen zu langlebigen Gütern wie Maschinen erwartet. Hinzu kommen Daten vom Immobilienmarkt und zur Verbraucherstimmung.

In Deutschland stand bereits am Morgen das GfK-Konsumklima an. Die Verbraucherstimmung hellte sich zum zweiten Mal in Folge auf, allerdings nur leicht. "Die Erholung des Konsumklimas kommt langsam und nur schleppend voran", sagte Experte Rolf Bürkl vom Nürnberg Institut für Marktentscheidungen (NIM)./jsl/bgf/mis