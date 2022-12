Deutsche Anleihen legen etwas

Weitere Suchergebnisse zu "Euro-Bund Future":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen sind am Donnerstag in einem ruhigen Handel etwas gestiegen. Bis zum Mittag legte der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future um 0,04 Prozent auf 133,57 Punkte zu. Die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen lag bei 2,49 Prozent.

Der Handel verlief weitgehend richtungslos. In der Eurozone ist die Geldmenge im November erneut schwächer gewachsen. Der Rückgang der Jahresrate der Geldmenge M3 fiel zudem deutlicher als erwartet aus. Darüber hinaus hat sich das Wachstum der Kreditvergabe an Unternehmen und Haushalte abgeschwächt. Die Märkte wurden durch die Daten kaum bewegt.

Am Nachmittag werden noch Daten vom US-Arbeitsmarkt erwartet. Es stehen die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe an, die einen Hinweis auf die kurzfristig Entwicklung am Arbeitsmarkt geben. Der amerikanische Arbeitsmarkt hat sich zuletzt sehr robust gezeigt.

An den Finanzmärkten überschattet derzeit die Sorge über eine hohe Zahl von Corona-Infektionen in China die Hoffnung auf eine bessere konjunkturelle Entwicklung in der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt./jsl/jkr/jha/