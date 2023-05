Deutsche Anleihen legen erneut zu

Weitere Suchergebnisse zu "Euro-Bund Future":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen haben am Mittwoch an ihre Kursgewinne vom Vortag angeknüpft. Bis zum Nachmittag stieg der richtungsweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future um 0,49 Prozent auf 136,06 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen fiel im Gegenzug auf 2,27 Prozent. Auch in den anderen Ländern der Eurozone gingen die Renditen merklich zurück.

Der nachlassende Preisanstieg in den großen Ländern der Eurozone stützte die Festverzinslichen. In Deutschland und Frankreich ging die Inflationsrate im Mai stärker zurück als von Volkswirten erwartet. In Deutschland erreichte die Jahresrate mit 6,1 Prozent den niedrigsten Stand seit mehr als einem Jahr. Auch in Italien fiel sie - aber nicht so stark wie erwartet.

Commerzbank-Experte Ralph Solveen rechnet in Deutschland tendenziell mit einer weiteren Abschwächung der Inflation. "Ein Rückgang auf die von der EZB angepeilten zwei Prozent oder gar unter diesen Wert ist aber nicht zu erwarten", schätzt der Ökonom. "Denn mit den kräftigen steigenden Löhnen steht den Unternehmen die nächste Kostenwelle bevor, und auch diese höheren Kosten werden sie über kurz oder lang zu einem beträchtlichen Teil an ihre Kunden weitergeben."

Die Verbraucherpreisdaten für die gesamte Eurozone werden am Donnerstag veröffentlicht. Angesichts der hohen Inflation hat die EZB die Leitzinsen spürbar angehoben, und an den Finanzmärkten wird zumindest noch eine weitere Anhebung erwartet./jsl/stw