Deutsche Anleihen legen deutlich zu

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen sind am Dienstag nach schwachen US-Konjunkturdaten deutlich gestiegen. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future legte um 0,58 Prozent auf 133,20 Punkte zu. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen fiel auf 2,32 Prozent.

Die in den USA am Nachmittag veröffentlichten Konjunkturdaten aus dem Dienstleistungssektor und der Industrie stützten die Anleihen. Der stark beachtete Einkaufsmanagerindex ISM für den Dienstleistungssektor verschlechterte sich im Februar deutlicher als erwartet. Der Indikator signalisiert jedoch weiter ein Wachstum in dem wichtigen Sektor. Zudem hat die US-Industrie im Januar deutlich weniger Aufträge als im Vormonat erhalten. Der Rückgang war stärker als erwartet.

Die Wachstumsdynamik der Gesamtwirtschaft in den USA scheine sich nach dem starken zweiten Halbjahr abzukühlen, kommentierte Ulrich Wortberg, Volkswirt bei der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba). "Gründe für schnelle und deutliche Zinssenkungen lassen sich aus den Stimmungsdaten aber nicht ableiten." An den Finanzmärkten wird eine Zinssenkung durch die US-Notenbank Fed im weiteren Jahresverlauf erwartet. Der Zeitpunkt ist aber noch unklar.

Die am Vormittag veröffentlichten Konjunkturdaten in der Eurozone hatten den Markt kaum bewegt. Die Erzeugerpreise sind im Januar stärker als von Ökonomen erwartet gesunken. Im Dezember waren sie allerdings noch deutlicher zurückgegangen./jsl/jha/