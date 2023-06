Deutsche Anleihen legen deutlich zu

Weitere Suchergebnisse zu "Euro-Bund Future":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen haben am Dienstag im Kurs deutlich zugelegt. Bis zum Mittag stieg der richtungsweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future um 0,62 Prozent auf 134,87 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen fiel im Gegenzug kräftig auf 2,31 Prozent.

Marktteilnehmer nannten mehrere Gründe für die Entwicklung. Zum einen wurde auf die trübe Stimmung an den Aktienbörsen verwiesen. Zum anderen veröffentlichte die Europäische Zentralbank (EZB) am Vormittag neue Umfrageergebnisse, die auf deutlich rückläufige Inflationserwartungen unter Verbrauchern hindeuten. Darüber hinaus übten die fallenden Erdölpreise Druck auf die Zinserwartungen am Markt aus.

Daten aus der deutschen Industrie enttäuschten am Morgen. Der Auftragseingang ging im April erneut zurück. Auf einen kräftigen Rückgang im März folgte ein Rücksetzer um 0,4 Prozent. "Nach dem starken Einbruch im März entwickelten sich die Auftragseingänge auch am Anfang des zweiten Quartals insgesamt schwach", kommentierte das Bundeswirtschaftsministerium. Ökonom Ralph Solveen von der Commerzbank sprach von schwierigen Zeiten für die Industrie./bgf/jsl/jha/