Deutsche Anleihen legen am Morgen zu

Weitere Suchergebnisse zu "Euro-Bund Future":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen sind am Dienstag mit Kursgewinnen in die Woche gestartet. Am Morgen stieg der richtungsweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future um 0,25 Prozent auf 131,09 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen fiel im Gegenzug auf 2,70 Prozent. Sie bewegt sich damit etwas unterhalb des in der Vorwoche markierten Höchststands seit dem Jahr 2011.

Konjunkturdaten aus Deutschland überraschten am Morgen positiv. Die deutsche Industrie konnte ihren Auftragseingang zu Jahresbeginn steigern. Zudem wurde das bereits starke Ergebnis für Dezember nachträglich angehoben. "Auf den ersten Blick ein guter Start ins Jahr", kommentierte Ökonom Jens-Oliver Niklasch von der Landesbank Baden-Württemberg.

Im Tagesverlauf richtet sich die Aufmerksamkeit zunehmend auf die US-Geldpolitik. Am Nachmittag steht die halbjährliche Anhörung des Notenbankchefs Jerome Powell durch den US-Kongress an. Marktteilnehmer erhoffen sich Hinweise auf den Kurs der Fed. Aktuell wird damit gerechnet, dass die Zentralbank mit weiteren Zinsanhebungen gegen die hartnäckige Inflation vorgehen wird./bgf/jsl