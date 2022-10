Deutsche Anleihen legen zu - Entspannung in Großbritannien

Weitere Suchergebnisse zu "Euro-Bund Future":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen haben am Freitag im Kurs weiter zugelegt. Gegen Mittag stieg der richtungsweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future um 0,84 Prozent auf 138,04 Punkte. Zehnjährige Bundesanleihen rentierten mit 2,18 Prozent und damit etwas unterhalb ihres unlängst markierten elfjährigen Höchststands von 2,42 Prozent.

Unterstützung für Bundeswertpapiere kommt weiter aus Großbritannien, wo sich die Lage am Anleihemarkt zunehmend entspannt. Nach Marktturbulenzen aufgrund der kritisch beäugten Finanzpläne der neuen Regierung scheint sich ein weiteres Zurückrudern abzuzeichnen. Die Regierung unter Premierministerin Liz Truss hatte nach Kritik bereits die Senkung des Spitzensteuersatzes kassiert. Die Skepsis an den Plänen ist so groß, dass die Notenbank des Landes Stützungskäufe von Staatsanleihen durchführen muss.

Regierungschefin Truss will sich im Laufe des Tages zu den Finanzplänen äußern. Britische Medien spekulierten bereits über eine Entlassung von Finanzminister Kwasi Kwarteng, der erst seit gut einem Monat im Amt und für die Pläne der Regierung mitverantwortlich ist. Kwarteng ist mittlerweile in London angekommen, nachdem er eine US-Reise zum Internationalen Währungsfonds (IWF) vorzeitig abgebrochen hatte./bgf/jkr/zb